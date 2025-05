Portare il valore dell’inclusione nel mondo: il messaggio di Locatelli Un panel per promuovere l’inclusione sociale e sanitaria

Oggi, al molo Beverello di Napoli, il Ministero per le Disabilità ha organizzato un importante panel dal titolo “Il valore della cura e l'obiettivo dell'inclusione: servizi e progetti a confronto”. L’evento si inserisce nel contesto del tour della nave scuola Amerigo Vespucci, simbolo del Made in Italy e ambasciatrice dei valori italiani nel mondo.

Il panel, ospitato all’interno del “Villaggio IN Italia”, ha messo al centro il tema dell'inclusione, toccando aspetti fondamentali come l’integrazione socio-sanitaria, la presa in carico della persona e la valorizzazione delle dimensioni relazionali e creative della vita.

Il videomessaggio della ministra Locatelli

A dare ulteriore rilievo all’iniziativa è stato il videomessaggio della Ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Nel suo intervento, la ministra ha ringraziato i relatori, il Ministero della Difesa e la Marina Militare per il supporto all’evento, sottolineando come la collaborazione tra istituzioni sia decisiva per portare avanti progetti inclusivi e trasversali.

“Non solo portiamo in giro per il mondo il Made in Italy – ha dichiarato la Locatelli – ma anche il valore dell’inclusione. Un messaggio forte che coinvolge il terzo settore, il mondo dell’associazionismo e le persone con disabilità”.

La nave Vespucci ambasciatrice dei valori italiani

La nave Amerigo Vespucci, impegnata in un tour internazionale con tappe nei principali porti del Mediterraneo, si conferma non solo simbolo di eccellenza navale, ma anche strumento di promozione dei valori civili e sociali dell’Italia.

Attraverso eventi come quello di Napoli, il viaggio della Vespucci diventa un’occasione concreta per riflettere sull’importanza dell’inclusione e della solidarietà, portando un messaggio di unità e partecipazione in ogni angolo del mondo.

Un’Italia che include è un’Italia che cresce

L’evento di Napoli rappresenta un passo importante nel percorso di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e della cura. Il valore dell’inclusione, più volte richiamato dalla ministra Locatelli, si configura oggi come uno dei pilastri su cui costruire una società più giusta, equa e partecipativa.