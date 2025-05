Prandini: "L'agricoltura come strumento di cooperazione e sviluppo" l presidente di Coldiretti Ettore a Sorrento per il forum internazionale Verso Sud

Il presidente di Coldiretti Ettore Prandini domani a Sorrento per partecipare al forum internazionale del Mediterraneo "Verso Sud: la strategia europea per una nuova stagione geopolitica economica e socio-culturale del Mediterraneo”.

L’evento si snoda su due giorni (venerdì 16 e sabato 17 maggio) nella suggestiva location del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento ed è curato dalla piattaforma pubblico-privata a carattere internazionale che TEHA Group - The European House Ambrosetti ha lanciato in collaborazione e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio, con la finalità di riunire, in un unico think tank, le migliori imprese, istituzioni, rappresentanti dell’accademia e della ricerca, per costruire, valorizzare e comunicare una nuova idea di Sud e di Paese, fortemente proiettata sul Mediterraneo.

Il programma prevede: l’intervento di Ettore Prandini alle 11.45 con Marco Minniti (Presidente, Fondazione Med-Or / President, Foundation Med-Or). Sono previsti interventi delle Istituzioni del Mediterraneo: Luis Planas Puchades (Ministro dell’Agricoltura, Pesca e Alimentazione, Spagna), Maria Panayiotou (Ministro dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente, Cipro) e Francesco Lollobrigida (Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Italia). Sarà presentata anche la quarta edizione del Libro Bianco “Verso Sud”.