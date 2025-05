Museo interattivo di città della scienza: modello per il futuro Un'importante visita istituzionale che sottolinea il suo ruolo di eccellenza mondiale

Città della Scienza è lieta di annunciare un'importante visita istituzionale che sottolinea il suo ruolo di eccellenza nel panorama museale scientifico internazionale.

Martedì 20 maggio 2025, dalle 09:30 alle 11:30, una delegazione ufficiale della Capital Medical University (CMU) di Pechino, una delle principali università mediche cinesi, visiterà il museo Corporea, il primo grande museo interattivo italiano interamente dedicato al corpo umano, alla salute e alle scienze biomediche.

Questa visita si inserisce in un contesto strategico di grande rilievo. La Cmu è stata incaricata dal Governo Municipale di Pechino di realizzare un nuovo e ambizioso progetto: il “Museum of Life and Health”. Questa futura istituzione mira a diventare un centro museale di eccellenza a livello nazionale e internazionale nel campo della salute e della scienza della vita. Nell'ambito di questo progetto, Corporea è stato identificato come un “modello di riferimento e best practice internazionale”.

La scelta di Corporea non è casuale. Già nel maggio 2024, in occasione di una visita istituzionale a Città della Scienza, il Segretario del Partito Comunista Cinese di Pechino, YIN Li, aveva espresso vivo apprezzamento per l'innovativo concetto museologico, l'efficace modello gestionale e l'approccio educativo e comunicativo distintivi del museo napoletano, indicandolo come esempio virtuoso. La visita della delegazione CMU rappresenta quindi un passo concreto nel percorso di internazionalizzazione e scambio accademico promosso da Città della Scienza.

La delegazione di Pechino, accolta dal Presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, sarà guidata da ZHANG Lixin, Vicesegretario del Partito della Capital Medical University. Comprenderà figure chiave come MA Lu, Direttrice dell'Ufficio Relazioni Internazionali, e LI Ji, Vicedirettrice del Dipartimento Comunicazione, affiancate da altri funzionari e docenti provenienti da diversi dipartimenti accademici della CMU, a testimonianza dell'approccio multidisciplinare al progetto museale.

L'incontro con il team di Città della Scienza, la visita al Museo scientifico interattivo Corporea e all’incubatore certificato Campania Newsteel, saranno l’occasione per un'analisi approfondita e uno scambio dettagliato sulle strategie vincenti del museo.

Tra i temi al centro del confronto: la progettazione degli spazi museali; le strategie di aggiornamento e cura degli exhibit; la pianificazione delle mostre; i modelli gestionali per l’erogazione dei servizi educativi e culturali; le opportunità di collaborazione istituzionale tra Italia e Cina.

Al termine della visita, la delegazione Cmu proseguirà il programma culturale, coordinato da Città della Scienza, con due tappe significative nel panorama napoletano, volte a offrire una visione più ampia delle eccellenze locali nel campo della museologia scientifica e medica: una visita al Museo delle Arti Sanitarie di Napoli, guidata dal direttore scientifico della struttura, e un incontro con la direzione del Museo Universitario delle Scienze e delle Arti dell’Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

“Questo programma articolato è concepito come una piattaforma di scambio e dialogo tra eccellenze museali italiane e cinesi - ha dichiarato il Presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari - L'obiettivo è quello di costruire ponti culturali e scientifici solidi e duraturi tra i due Paesi, in particolare nel campo strategico della divulgazione scientifica e della public health communication.

La visita rappresenta un'importante opportunità di visibilità internazionale per Città della Scienza e per le istituzioni culturali e accademiche campane coinvolte, con potenziali ricadute positive in termini di future collaborazioni e progetti congiunti”.