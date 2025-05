"Devo essere il tuo incubo": Borrelli denuncia Rita De Crescenzo Ecco perché il deputato ha deciso di presentare una denuncia contro la nota tiktoker

"Non mi lascerò intimidire da minacce e aggressioni verbali". Lo dice del deputato di alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli. Il riferimento è ad alcune minacce ricevute in questo giorni via social tra le quali spiccano quelle della tiktoker Rita De Crescenzo. In alcuni video l'influencer aveva detto: "Mi stai infangando troppo assai. Stai dicendo troppe bugie. Pulcinella, vergognati. Devo essere il tuo incubo, mi devi sognare la notte. È venuta l'ora che distruggo io te, hai trovato un osso duro".

La protesta di Mergellina e lo scontro

L'ultima vicenda, in ordine cronologico, che ha fatto incrociare le strade dei due è quella relativa agli ormeggi tra Mergellina e via Caracciolo a Napoli. C'è stato un sit-in davanti all'ingresso dell'Autorità portuale per manifestare sulla questione delle concessioni al quale ha partecipato De Crescenzo spiegando che lei e i suoi soci hanno pagato tutte le pendenze degli abusi e irregolarità commessi negli anni. Borrelli, presente nell'occasione, aveva detto "noi chiediamo il massimo della trasparenza rispetto a chi per decenni ha abusato e approfittato del nostro mare". In relazione alle minacce contenute nei video, Borrelli ha ribadito: "Alla luce della gravità dei contenuti diffusi ho richiesto l'intervento delle autorità competenti affinché vengano accertate eventuali responsabilità penali per istigazione alla violenza e apologia di criminalità organizzata".