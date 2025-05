Lavori importanti sulla pista, chiude l'aeroporto di Napoli Capodichino Lo stop durerà ben 42 giorni: ecco quando

"Come già comunicato alle Istituzioni, in ottemperanza al piano quadriennale degli interventi 2023-2026, dal 19 gennaio 2026 al 1° marzo 2026, la pista di volo dell’aeroporto di Napoli sarà interessata da radicali interventi di riqualifica che imporranno la chiusura dello scalo per 42 giorni". Così, in una nota, Gesac annuncia il provvedimento che riguarderà l'aeroporto di Capodichino.

Si tratta di un intervento programmato nell'ambito del piano di riqualificazione e sicurezza dello scalo partenopeo.

"L'intervento è stato programmato nel periodo dell'anno storicamente caratterizzato dal minore traffico aereo al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti - ricorda Gesac -. Le compagnie aeree, debitamente informate, rivedranno la programmazione voli sulla base delle proprie strategie operative e commerciali. L'aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi, in una logica di sistema aeroportuale regionale, potrà assorbire una parte del traffico normalmente gestito dallo scalo napoletano, nel rispetto dei limiti di capacità stabiliti dall'ENAC e in base alle richieste di slot ricevute".