Fondazione Cannavaro Ferrara: venti anni di cuore e impegno per Napoli: Significativo il progetto volto a contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa

Una serata all'insegna della solidarietà e della celebrazione ha segnato il successo della "Fcf Summer Charity 2025", l'evento svoltosi ieri, 4 giugno, presso il beach club Labelon di Bacoli con 500 ospiti.

La Fondazione Cannavaro Ferrara (Fcf), nata nel 2005 dalla visione dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro e di Ciro e Vincenzo Ferrara, e la madrina di sempre, Maria Mazza, ha festeggiato vent'anni di ininterrotto impegno sociale a favore della città di Napoli.

Il fulcro dell’iniziativa è stato il sostegno al progetto "I Fuoriclasse di Napoli", volto a contrastare la dispersione scolastica e la povertà educativa nel quartiere di Secondigliano.

Promosso in collaborazione con l'associazione L'Agorà Partenopea APS, il progetto si rivolge a circa 100 minori in condizioni di particolare vulnerabilità, offrendo loro un'alternativa concreta alla strada. Attraverso un programma integrato di doposcuola e corsi di estetica, pianoforte e chitarra, tenuti presso il centro sportivo Football Padel Club e il Centro Giovanile Sandro Pertini, l'iniziativa mira a fornire strumenti per la crescita e lo sviluppo personale (doposcuola, corsi di estetica, trasmettendo valori fondamentali come il rispetto e l'amicizia.

L'evento di ieri, un party esclusivo sold-out, ha riunito donatori, sostenitori e aziende partner per una raccolta fondi che ha unito eccellenze gastronomiche, musica e solidarietà.

La raccolta fondi è stata pari a 30mila euro. Tra gli ospiti della serata: Maurizio Aiello, Fabiola Sciabbarrasi, Shyla, Rosario Miraggio, Daniele Sorrentino. Momento culminante è stata la lotteria benefica, animata dalla spumeggiante showgirl Valeria Marini, che ha visto una generosa partecipazione per il sostegno ai progetti della fondazione. In palio due opere d’arte dedicate a Diego Armando Maradona, un gioiello di corallo e brillanti, kit Givova per il Padel, due magliette omaggiate dalla SSC Napoli, fresca di scudetto, di Lukaku e McTominay.

Il successo della serata è stato possibile grazie al contributo fondamentale di circa 50 aziende, tra sponsor, partner e fornitori: il cuore pulsante dei progetti della fondazione.

In vent'anni di attività, la Fondazione Cannavaro Ferrara ha aiutato centinaia di bambini e giovani, dimostrando come la solidarietà possa generare un impatto positivo e duraturo.

Il progetto "I Fuoriclasse di Napoli" rappresenta un ulteriore, significativo passo verso la costruzione di una Napoli più inclusiva, una città che non lascia indietro nessuno dei suoi figli.