Porto turistico di Capri: nuovo servizio di accoglienza e informazione turisti L'annuncio del'assessore al turismo Melania Esposito

E’ stato attivato dall’1 Giugno, grazie alla collaborazione tra l’Assessorato al Turismo del Comune di Capri, l’associazione Federalberghi Isola di Capri e la società Porto Turistico di Capri, un nuovo servizio di accoglienza e informazione turistica presso il Porto dell’isola.

L’iniziativa prevede in particolare l’installazione di nuovi punti informativi presso il porto commerciale di Marina Grande, con la presenza di hostess incaricate di fornire assistenza ai visitatori.

Contestualmente è stato realizzato un sistema di canalizzazione per il trasporto pubblico della funicolare e dei taxi, con transennamenti diretti a migliorare i flussi nei momenti di maggiore afflusso e la realizzazione di un accesso prioritario alla funicolare che, da quest’anno, non sarà riservato solo ai residenti ma anche agli ospiti degli hotel dell’isola. Per accedere a tale corsia gli ospiti dovranno esibire una conferma di prenotazione o un biglietto fornito dall’hotel di riferimento.

“Con questa iniziativa intendiamo intervenire concretamente per migliorare l’esperienza dei nostri ospiti nella zona dell’isola che più di tutte soffre del congestionamento, soprattutto nelle ore di punta” dichiara l’Assessore al Turismo Melania Esposito.

“Lo facciamo anche attraverso una scelta chiara che mira a tutelare in particolare gli ospiti che, soggiornando nelle strutture alberghiere dell’isola, puntano ad una esperienza più consapevole del nostro territorio per poterne apprezzare in toto il ricco patrimonio fatto di cultura, natura, arte e bellezza”.

“Siamo entusiasti di partecipare, concretamente, al potenziamento dei servizi di accoglienza al porto, attraverso il contributo di ragazze appositamente formate” aggiunge Lorenzo Coppola, presidente di Federalberghi Isola di Capri. “Lo facciamo nella convinzione che il primo benvenuto sull’isola debba essere chiaro, efficiente e all’altezza dell’ospitalità caprese.”

Il progetto si inserisce in un più ampio programma di interventi finalizzati a migliorare la vivibilità e l’accessibilità del borgo marinaro, fortemente sostenuto dal Consigliere Delegato Mirko Avelino. “A piccoli passi possiamo dire di esserci avviati nella giusta direzione. Da anni Marina Grande non vedeva così tanti interventi, e non ci fermeremo qui” ha commentato.

Il servizio rappresenta un passo concreto per ridurre l’impatto negativo del sovraffollamento e garantire una migliore qualità dell’accoglienza per tutti coloro che scelgono di visitare e soggiornare sull’isola.