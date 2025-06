Trenitalia, modifiche in vista da domani 24 giugno: ecco dove Circolazione sulla linea Roma-Napoli. Ecco cosa bisogna sapere

Per lavori agli apparati tecnologici e di manutenzione sulla rete, programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) dal 24 giugno al 6 luglio la circolazione ferroviaria di alcuni treni del Regionale e Intercity potrà subire modifiche.

Dalla sera del 24 giugno fino a tutto il 26 giugno 2025 - per lo svolgimento di attività propedeutiche all’attivazione, da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), dell'ACC-M sulla tratta Latina – Sezze – Priverno - è prevista un’interruzione continuativa tra Latina e Formia. Tra Latina e Formia sarà attivo un servizio bus.

Contemporaneamente a questa interruzione, RFI ha programmato dei lavori lungo i binari di Roma Termini, Latina e Cisterna di Latina nelle mattine del 25, 26 e 27 giugno.

Tali lavori comporteranno modifiche alla circolazione, variazioni e cancellazioni di percorso di alcuni treni regionali delle linee FL7 Roma – Napoli, FL8 Roma – Nettuno e FL4 Roma –Velletri.

Infine, per consentire la realizzazione dei lavori di impermeabilizzazione e miglioramento sismico di un viadotto tra Formia e Minturno da parte di RFI, la circolazione sarà interrotta tra Villa Literno e Formia da venerdì 27 giugno a domenica 6 luglio 2025. In contemporanea la mattina del 27 giugno la circolazione sarà interrotta tra Campoleone e Latina.

La circolazione ferroviaria sarà garantita nella tratta da Roma a Formia e da Villa Literno a Napoli Centrale dal 28 giugno. Previste corse con bus tra Formia e Villa Literno e solo nella giornata del 27 giugno servizio bus anche nella tratta tra Campoleone e Latina.

I tempi di percorrenza dei bus potrebbero aumentare in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e monopattini elettrici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

Dal 25 giugno al 6 luglio i treni Intercity Reggio C./Salerno/Napoli - Milano, Napoli-Sestri L., Salerno - Torino, Reggio C. - Roma, Palermo/Siracusa - Roma, Taranto/Salerno/Battipaglia/Napoli - Roma, e i treni Intercity Notte Lecce - Roma, Reggio C./Salerno-Torino, Siracusa/Palermo - Roma subiscono modifiche di percorso e orario. Le modifiche ai servizi Intercity Notte possono avvenire anche prima dell’orario programmato dei lavori.

Previsti servizi sostitutivi con bus per alcuni Intercity.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus e le variazioni d’orario dei treni.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS per i clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.