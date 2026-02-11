Napoli Music City Guide, la città si esplora a tempo di musica Contiene playlist spootify con brani celebri e mappa interattiva

Nasce Napoli Music City Guide, una guida digitale turistica musicale che accompagna cittadini e turisti alla scoperta di storia, aneddoti e curiosità sui luoghi famosissimi e sui luoghi meno noti della musica a Napoli. La guida, che, insieme al racconto, contiene una playlist Spotify con alcuni dei brani celebri del repertorio napoletano e propone una mappa interattiva, è disponibile in download sul sito del Comune di Napoli. Ed è solo una prima versione (call to action) della guida che è e resta digitale perché verrà aggiornata con nuovi luoghi, anche su proposta delle realtà musicali che operano sul territorio.

Napoli Music City Guide è stata realizzata nell'ambito del progetto "Turismo Musicale": iniziato con il finanziamento del ministero della Cultura tramite il Fondo unico dello spettacolo tra i progetti speciali 2023 - sezione musica, il progetto è stato poi accolto da Napoli Città della Musica - realtà creata dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi - e realizzato in collaborazione e con il sostegno dell'assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli e il coordinamento dell'ufficio Musica del servizio Cultura del Comune, e ideato e realizzato da Butik, impresa sociale specializzata in turismo musicale.

Napoli Music City Guide è stata presentata a Palazzo San Giacomo, in sala giunta, dall'assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato, dal delegato del sindaco di Napoli per l'industria della musica e dell'audiovisivo Ferdinando Tozzi e da Alessandra Di Caro, co-founder e marketing manager Butik. "Il turismo musicale - ha spiegato Armato - è un segmento trainante di tutto il settore turismo nel nostro Paese e vuole esserlo anche nella nostra città. È un progetto che nasce da lontano, perché noi già da qualche anno abbiamo individuato il turismo musicale come un segmento sul quale puntare. Ed è per questo che abbiamo aderito a quella rete di città musicali che si è formata nel nostro Paese, ospitando incontri istituzionali".