Napoli, la funicolare centrale si ferma oggi e domani Tecnici Ansfisa monitorano l'impianto dopo la tragedia del Faito

La funicolare Centrale si ferma oggi e domani. Il collegamento tra il Vomero e via Toledo resterà chiuso “per l’attuazione dei programmi di monitoraggio da parte di Ansfisa”, è scritto in una nota di Anm. L’agenzia ministeriale ha intensificato i controlli dopo la tragedia della funivia del Faito. Già ad aprile la Centrale chiuse una settimana per alcune verifiche di Ansfisa. Si prevedono disagi per i pendolari, anche alla luce del guasto alla sala macchine che per tutta la giornata di ieri ha fermato i motori della funicolare di Montesanto con gli utenti rimasti appiedati senza preavviso. I tecnici sono intervenuti per riparare il guasto, forse causato della pioggia. L’obiettivo è far riprendere il servizio già da oggi.