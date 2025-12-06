Accordo per disoccupati di lunga durata,in 400 restano fuori Intesa per 1250, si occuperanno di decoro urbano e verde

C'è l'accordo sui progetti per i disoccupati e gli inoccupati di lunga durata di Napoli, compresi quelli che erano rimasti esclusi dal click day dello scorso luglio a causa di problemi d'accesso alla piattaforma, anche se circa 400 resteranno fuori perché non avevano i requisiti per accedere. L'intesa è stata illustrata in prefettura a Napoli: prevede una prima tranche di 8 milioni di euro, già stanziati, per una graduatoria già pronta che include 800 persone. Una seconda, ha spiegato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon "uscirà giovedì e coinvolgerà gli altri 800 che ne hanno fatto richiesta. Di questi però ne sono stati inseriti solo 400/450 perché non tutti avevano i requisiti" ossia i "certificati di completamento delle attività di formazione".

Saranno dunque circa 1.250 le persone che verranno avviate, a scaglioni, al percorso di inserimento al lavoro. L'investimento finanziario complessivo, ha spiegato il prefetto Michele di Bari è "di circa 12/13 milioni". Quanto ai tempi di inserimento, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha sottolineato che 40-45 partiranno "prima di Natale". Poi a Gennaio verrà inserito il secondo scaglione, "che ha già la copertura finanziaria" e a marzo l'ultimo blocco. "L'obiettivo - ha detto - è quello di avviare rapidamente quelli i cui requisisti sono già stati validati, così che questa platea possa dare un contributo alla città".