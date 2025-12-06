Napoli-Juventus, Conte costretto a cambiare a centrocampo Elmas pronto a fare coppia con McTominay per sostituire l'infortunato Lobotka

Sebbene non siano ancora definitive, emergono già alcune indicazioni sulla formazione che Conte potrebbe scegliere per affrontare la Juventus. Si prospettano sette cambi, con Elmas che dovrebbe essere confermato al posto di Lobotka. La giornata di giovedì è stata dedicata al riposo e a un po’ di libertà, seppur senza eccessivo entusiasmo. Tuttavia, così è stato. Ieri l’attenzione si è spostata sul campo, dove l’intera squadra si è radunata presso il centro sportivo di Castel Volturno per lavorare a una preparazione intensa in vista della sfida contro la Juventus di Spalletti. Un incontro che non sarà mai come gli altri, denso di significato sia per la classifica che per le ambizioni della stagione.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, l’idea sembra orientata verso il ritorno in campo dei giocatori risparmiati nella gara contro il Cagliari, eccezione fatta per Lobotka. Si profilano dunque sette cambi rispetto all’undici sceso in campo mercoledì. Olivera dovrebbe essere titolare sulla sinistra, mentre Neres e Lang agiranno alle spalle di Hojlund. Nel frattempo, le condizioni di Miguel Gutierrez stanno gradualmente migliorando, avvicinandolo al rientro dopo l’infortunio alla caviglia. L’ex Girona, assente nelle ultime partite, potrebbe già tornare disponibile in una delle prossime due gare. Più lunghi invece i tempi di recupero per Kevin De Bruyne e Frank Anguissa, ancora lontani dal rientro. Anche Alex Meret continua la sua riabilitazione e potrebbe essere a disposizione entro la fine del mese.

