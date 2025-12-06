Lang: "Conte crede in tutti, sto migliorando" L’olandese: "Con Neres e Hojlund l’intesa migliora partita dopo partita"

L’esterno olandese del Napoli, Noa Lang ha parlato a Radio Crc a due giornid alla sfida contro la Juventus. «Sono molto felice per il momento che sto vivendo a Napoli, giochiamo bene ed è importante per me: dobbiamo continuare così individualmente e come squadra».Sul Napoli pronto per più competizioni: «Dobbiamo esserlo, non abbiamo scelta: dobbiamo essere pronti. I big match ci attendono.Penso che il Napoli sia una squadra che deve essere competitiva in ogni competizione: quindi se lo chiedi a me, non è una domanda. Non c’è altra opzione che essere pronti». Sulle rotazioni. «Penso che sia un bene, è un buon segno da parte dell’allenatore per dare atutti la possibilità di giocare, anche a chi aveva avuto meno minutaggio. Guarda anche la mia situazione: quando sono appena arrivato non giocavo molto, ora invece sì: è la dimostrazione del fatto che l’allenatore crede in tutti. Con Neres ed Hojlund penso chestiamo sviluppando una buona chimica, sta migliorando in ogn ipartita», ha spiegato l’esterno azzurro.

