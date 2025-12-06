Napoli, vigilia di silenzio e di tensione aspettando il grande ex Spalletti Niente conferenza stampa per Conte, mentre parlerà l'allenatore della Juventus

Vigilia in silenzio e sicuramente tesa per il Napoli, visto che quella contro la Juventus non è mai una partita come le altre. Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa, come di consueto quando ci sono gli impegni settimanali. L'ultimo è stato la Coppa Italia, con la qualificazione ai quarti che tiene gli azzurri dentro tutti i quattro obiettivi stagionali. Quello più importante resta lo scudetto, e infatti battendo la Juventus domani sera al "Maradona" alle 20.45, il Napoli non solo centrerebbe la terza vittoria consecutiva in campionato, ma manterrebbe il primo posto in attesa di sapere cosa farà il Milan lunedì contro il Torino.

Parlerà Luciano Spalletti, il grande ex che sta dividendo i tifosi del Napoli. Impossibile prevedere che accoglienza gli riserverà il "Maradona", diviso tra la riconoscenza per lo storico terzo scudetto e il passaggio alla Juventus, arrivato dopo varie promesse non del tutto mantenute. Ma la preoccupazione più importante per i tifosi restano le assenze: contro la Juventus, che non avrà Bremer, Rugani, Gatti e Vlahovic, mancheranno quasi tutti i centrocampisti di ruolo. Dentro solo McTominay, che sarà affiancato da Elmas. Pesa infatti l'assenza di Lobotka. Per il resto verso la conferma la formazione che ha battuto la Roma.