Flash Mob a Napoli: "basta morti in strada" Si partirà da Piazza Bovio

Questa sera, a Napoli, si terrà un flash mob in corso Umberto per sensibilizzare cittadini e istituzioni sul tema della sicurezza stradale e delle troppe morti in strada a Napoli. L’iniziativa è nata in seguito alla tragica morte di Saray Arias Fernandez, una studentessa spagnola di vent’anni, investita da un SUV tra il 18 e il 19 settembre.

La tragedia di Saray Arias Fernandez

Saray si trovava a Napoli per un periodo di studi Erasmus. La sua vita è stata brutalmente interrotta da un incidente mortale su una strada già nota per la sua pericolosità. Gli organizzatori del flash mob sottolineano che la responsabilità non è solo di chi guida in modo imprudente, ma anche di chi ricopre incarichi istituzionali e non interviene per garantire la sicurezza stradale.

L’iniziativa per dire “Basta morti in strada”

Il flash mob sarà organizzato con concentramento in piazza Bovio e promosso da diverse associazioni: Napoli Pedala; Ec Erasmus Napoli; Napoli Bike Festival; Percorsi Cumani; Fiab Napoli Cicloverdi; Comitato Napoli Città 30; Centro commerciale O Rettifilo.

Gli organizzatori invitano cittadini, studenti, commercianti e amici di Saray a partecipare per chiedere un cambiamento immediato nelle politiche di mobilità urbana della città.