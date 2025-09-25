Napoli: da Giunta comunale 34,9 mln euro per depositi bus elettrici In via Puglie, Cavalleggeri Aosta e Carlo III

La Giunta comunale di Napoli ha approvato oggi, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile Edoardo Cosenza e dell’assessore al Patrimonio e al Bilancio Pierpaolo Baretta, il progetto definitivo per la realizzazione di infrastrutture elettriche di ricarica presso i depositi Anm di Via Puglie, Cavalleggeri Aosta e Carlo III, insieme ai progetti esecutivi per l’avvio dei lavori.

L’intervento, finanziato nell’ambito del Pnrr–Missione M2C2, sub-investimento 4.4.1 “Bus – Realizzazione di infrastrutture di supporto”, prevede un investimento complessivo di 34,9 milioni di euro. Il soggetto attuatore è l'Azienda Napoletana Mobilità."L’adeguamento dei depositi gestiti da Anm completa la rigenerazione green del trasporto pubblico locale di linea, insieme alla nuova flotta di autobus elettrici, già in circolazione da quest’estate grazie ai fondi Pnrr", dichiara Cosenza. "I progetti approvati oggi testimoniano il lavoro di innovazione sul patrimonio edilizio del Comune di Napoli, con l’obiettivo di valorizzarlo nel segno della sostenibilità e del risparmio energetico", aggiunge Baretta.