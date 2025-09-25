Medioriente: Uil Campania domani in piazza a Napoli contro conflitto Gaza Appuntamento alle 11.45 al Municipio

"Condanniamo fortemente l’attacco alla Sumud Flotilla e chiediamo al Governo di schierarsi dalla parte giusta della storia". Così in una nota la Uil Campania, annunciando "un presidio di denuncia e protesta contro il conflitto nella Striscia di Gaza" che si terrà domani, venerdì 26 settembre, alle ore 11.45 in piazza Municipio a Napoli. "Difendiamo l’umanità a Gaza - si legge in una nota - con questo grido di denuncia la Uil Campania e le sue categorie presidieranno una delle piazze principali della città per dire no alla guerra, alla morte di migliaia di persone innocenti e per chiedere l’arrivo dei beni di prima necessità a sostegno alla cittadinanza sopravvissuta a Gaza".

Il segretario generale della Uil di Napoli e Campania, Giovanni Sgambati, dichiara: "Il mondo del lavoro non è mai rimasto in silenzio di fronte all’atrocità della guerra e delle sue devastanti conseguenze. Non lo abbiamo fatto per Iran, Siria, Afghanistan e Ucraina e per tanti altri conflitti che attanagliano i popoli e non resteremo in silenzio per Gaza. La Uil nazionale ha avviato una raccolta fondi per Gaza, ma questo non basta, bisogna difendere il valore dell’umanità e della solidarietà, bisogna difendere e tutelare la vita, perché quello che sta accadendo a Gaza non ha nessuna bandiera politica. Diciamo basta nel rispetto dei valori universali e fondanti dell’umanità".