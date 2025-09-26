Bonifica a Capodichino, rimosse circa 20 tonnellate di rifiuti L'intervento della task force per il decoro in piazza Di Vittorio

Sono partiti gli interventi straordinari di bonifica di piazza Di Vittorio a Capodichino, luogo che versa in condizioni di degrado per l’accumulo di rifiuti abbandonati e la presenza di senza fissa dimora.

Fin dalle prime ore del mattino di ieri, bobcat e lavastrade di Asia sono stati impegnati in un’importante operazione di pulizia dell’area, realizzata in sinergia con i servizi sociali e l’Unità Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenze Sociali (IAES) della Polizia locale.

Sono state rimosse circa 20 tonnellate di rifiuti prevalentemente ingombranti, utilizzati una decina di automezzi Asia per le operazioni di lavaggio, diserbo e spazzamento ed impiegate tre pattuglie della Municipale.

Finalizzata alla tutela del decoro urbano, l’iniziativa è stata coordinata dalla task-force di Ciro Turiello voluta dal sindaco Gaetano Manfredi, ed è realizzata in collaborazione con gli assessorati alla Polizia Locale, al Verde e alle Politiche Sociali.

Seguiranno, nei prossimi giorni, ulteriori interventi di recupero per restituire dignità e decoro all’antica piazza a ridosso dell’aeroporto, come fanno sapere da palazzo di città.