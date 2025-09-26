Scogliera di San Giovanni a Teduccio, via libera al progetto di restauro Investimento da 3,6 milioni di euro nell'area dell'ex depuratore

La giunta guidata dal sindaco Manfredi ha approvato, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile Edoardo Cosenza, il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per il restauro e la rifunzionalizzazione della scogliera antistante l’area dell’ex depuratore di San Giovanni , per un importo complessivo di 3,6 milioni di euro.

L’intervento rientra nel progetto “Napoli LungoEst – Terrazza a Mare”, finanziato nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo Vesuvio Pompei Napoli, con fondi del Fondo Sviluppo e Coesione. Il progetto ha già ottenuto tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie, comprese quelle ambientali, paesaggistiche e urbanistiche, e consentirà ora di procedere rapidamente con la progettazione esecutiva e l’avvio dei lavori.

“L’intervento approvato oggi è propedeutico a qualsiasi progetto di rigenerazione degli spazi dell’ex depuratore –ha dichiarato l’assessore Cosenza– La nuova scogliera permetterà di abbattere l’alto muro che oggi impedisce l’accesso visivo al mare. Ne sarà conservata solo una fascia bassa, alta 1,1 metri, come balaustra di sicurezza, secondo le indicazioni della Soprintendenza”.

Il sindaco Gaetano Manfredi e l’assessore Cosenza hanno infine sottolineato: “Continua l’impegno dell’amministrazione per restituire ai cittadini e ai turisti l’accesso al mare di Napoli, attraverso il recupero e il riuso di spazi e tratti di costa lungo tutto il fronte mare”.

