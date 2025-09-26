Cancro al seno: raccolta fondi in favore della lotta da parte di Anas e Komen Iniziativa di grande valenza sociale per la prevenzione, ricerca e solidarietà

Una iniziativa di grande valenza sociale per la prevenzione, la ricerca e la solidarietà si è svolta presso la sede di Anas Campania a Napoli dove, insieme al Comitato regionale di Komen Italia, sono state raccolte donazioni ed iscrizioni dei dipendenti dell’Azienda alla ‘Race for the Cure’, l’evento simbolo nella lotta ai tumori al seno.

Numerosa e sentita la partecipazione dei dipendenti di Anas Campania (foto in allegato) in favore delle iniziative benefiche di Komen Italia, che riguardano screening gratuiti con i professionisti delle Aziende sanitarie locali, Villaggi della Salute, attività di fitness e per l’alimentazione, laboratori e conferenze per la sensibilizzazione sul tema ed altre numerose iniziative dedicate alla prevenzione e al supporto alle donne in cura.

Una nuova tappa di donazioni di Anas si svolgerà poi lunedì 29 presso la sede di Salerno-Autostrada A2, sempre col supporto del Comitato Campania di Komen Italia.

Dopo aver colorato di speranza le strade di Roma e Bari, la ‘Race for the Cure’, infatti, sta per approdare in Campania con quattro tappe:

• Salerno, 4-5 ottobre

• Caserta, 10-12 ottobre

• Capua, 18-19 ottobre

• Napoli, 7-9 novembre.

In particolare, nella mattinata di domenica 9 novembre, nel capoluogo (con partenza da Piazza Arenella al Vomero) numerosi dipendenti di Anas, che hanno già effettuato le donazioni, parteciperanno alla camminata e corsa “in rosa” per trasformare le strade cittadine in un fiume di energia e di speranza, in segno di vicinanza a chi lotta contro la malattia e di sostegno concreto alla ricerca.

Anas dimostra così, ancora una volta, di svolgere un altro dei compiti che sente proprio per ‘mission’, ovvero quello sociale, confermandosi non soltanto un’Azienda che si occupa di gestione e realizzazione di strade ed autostrade, ma anche una realtà che mette al centro le persone ed i valori della solidarietà, con concreta vicinanza ai territori ed alle comunità per un futuro più sano ed inclusivo.

Questa iniziativa di Anas per le donazioni alla lotta contro il cancro al seno si aggiunge ad un’altra serie di iniziative benefiche e sociali, tra le quali, ad esempio, quella che Anas ha sostenuto pochi giorni fa a Roma, insieme all’Associazione ‘DonatoriNati della Polizia di Stato’, per promuovere e diffondere la cultura della donazione di sangue.