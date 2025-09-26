Napoli: sottoscritto protocollo in prefettura su Metro linea 6 Il Protocollo avra' efficacia fino al collaudo finale dell'opera

Nella mattinata di ieri, e' stato sottoscritto presso il Palazzo di Governo, tra il Prefetto di Napoli, l'Assessore alla legalita' Antonio de Iesu in rappresentanza del Comune di Napoli, l'Ispettorato d'area metropolitana e la Societa' Hitachi Rail il protocollo di legalita' per la progettazione, realizzazione e fornitura di materiale rotabile per la Linea 6 della Metropolitana di Napoli (tratta Mostra- Mergellina - Municipio).

Lo strumento pattizio prevede l'estensione del regime delle informazioni antimafia a tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese. In particolare, sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo. Sono esentate unicamente le acquisizioni di materiale di consumo di pronto reperimento o l'acquisito di prodotti a catalogo/standard nel limite di nove mila euro complessivi a trimestre per operatore economico.

Inoltre con la sottoscrizione del Protocollo il Comune di Napoli e la Societa' Hitachi Rail si impegnano: a garantire, verso gli organi deputati ai controlli antimafia, il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese; ad inserire e a far inserire nei contratti e nei sub-contratti apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al concessionario i dati relativi agli operatori della filiera delle imprese interessate all'esecuzione della fornitura; a garantire, per tutti i contratti e sub-contratti gia' autorizzati, l'adeguamento alle previsioni del Protocollo entro un termine di 6 mesi; ad attenzionare le modalita' di assunzione della manodopera e la corretta applicazione degli adempimenti sulla legislazione del lavoro e sul Ccnl del settore merceologico preminente nel cantiere.

Presso la Prefettura viene costituito un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera. Il Protocollo avra' efficacia fino al collaudo finale dell'opera e/o all'avvenuta autorizzazione all'esercizio del materiale rotabile oggetto della fornitura.