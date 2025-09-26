Campania Libri Festival 2025: Napoli diventa il regno della lettura L'evento sarà ospitato a Palazzo Reale dal 2 al 5 ottobre

Dal 2 al 5 ottobre, Napoli ospiterà la quarta edizione del Campania Libri Festival, la fiera dell’editoria finanziata dalla Regione Campania e organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, sotto la direzione di Ruggero Cappuccio. Curatore editoriale della manifestazione è il filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi.

La manifestazione trasforma il capoluogo partenopeo in un vero e proprio “regno del libro e della letteratura”, con incontri, panel, workshop e performance, coinvolgendo scrittori italiani e stranieri, giornalisti, filosofi e professionisti del mondo dell’editoria.

Palazzo Reale di Napoli: il cuore del Festival

Tutti gli eventi del Campania Libri Festival si svolgeranno nel maestoso Palazzo Reale, dove saranno allestiti oltre 100 stand espositivi e un percorso dedicato all’editoria nazionale. Nei cortili del Palazzo troveranno spazio esposizioni, presentazioni e momenti di incontro tra editori e lettori, creando un’atmosfera unica nel centro storico di Napoli.

L’accesso agli incontri e alla sede della manifestazione è gratuito e libero, confermando il successo dell’iniziativa anche tra il pubblico più giovane, con la partecipazione attiva di scuole e studenti grazie alla collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale.

Omaggi e appuntamenti speciali

In occasione del 650° anniversario della morte di Giovanni Boccaccio, il Festival renderà omaggio all’autore del Decamerone con l’incontro “Profondamente popolare”, ispirato all’espressione di Pier Paolo Pasolini su Napoli.

Partecipano al dibattito gli scrittori Giuseppe Montesano e Antonella Cilento, insieme a insert cinematografici e animazioni artistiche di Iole Cilento.