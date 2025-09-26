Napoli: cinque tonnellate di rifiuti rimosse in Piazza Di Vittorio Un intervento condotto da Asia Napoli

Da questa mattina, Piazza Giuseppe Di Vittorio a Napoli è tornata a splendere grazie a un intervento straordinario di pulizia condotto da Asia Napoli. Questa mattina, gli operatori dell’azienda hanno raccolto complessivamente cinque tonnellate di rifiuti, restituendo ordine e decoro a una delle aree più frequentate della città.

Un’azione coordinata e attenta alle persone

L’operazione non si è limitata alla semplice raccolta dei rifiuti. Grazie alla collaborazione con la polizia locale e i servizi sociali del Comune, l’intervento ha tenuto conto delle persone senza fissa dimora presenti nella piazza, garantendo un approccio sicuro e rispettoso. L’obiettivo era riportare la piazza alla sua piena funzionalità, senza trascurare le esigenze di chi vive situazioni di marginalità sociale.

Mezzi e strumenti per una pulizia efficace

Per completare l’intervento, Asia Napoli ha impiegato 12 operatori, supportati da una minipala, due autocompattatori, tre mezzi per la raccolta di ingombranti, una lavastrade e una spazzatrice. Grazie a questi strumenti, l’area è stata completamente liberata dai rifiuti, spazzata e lavata, restituendo ai cittadini un luogo sicuro e pulito.

Le parole di Domenico Ruggiero

Domenico Ruggiero, Amministratore Unico di Asia Napoli, ha commentato:

"Anche questa volta siamo intervenuti in uno scenario complesso, con rifiuti accumulati da persone in situazione di marginalità sociale. Si tratta di operazioni delicate, che richiedono coordinamento con le forze di polizia e tutte le aree competenti del Comune. Siamo sempre pronti a intervenire per garantire pulizia e sicurezza."