Napoli, caos in centro per fuga di gas: via Foria blindata Negozi chiusi e traffico in tilt. I Vigili del Fuoco al lavoro per riparare la condotta

NAPOLI – Caos e paura nel cuore di Napoli questa mattina a causa di una significativa perdita di gas in via Foria. L’allarme, scattato nelle prime ore, ha costretto all’intervento dei Vigili del Fuoco e alla chiusura totale al traffico del tratto tra via Cirillo e piazza Museo, con ripercussioni immediate sulla mobilità di tutta l’area centrale. La fuga è stata causata dal danneggiamento di una condotta durante lavori in corso.

L’incidente ha trasformato una delle arterie principali della città in una zona blindata. Le squadre dei pompieri e i tecnici specializzati sono intervenute prontamente per valutare l’entità del danno e mettere in sicurezza l’area. Come misura precauzionale, oltre alla viabilità, sono stati fatti chiudere anche tutti gli esercizi commerciali situati nella zona interessata dalla perdita, per proteggere l’incolumità di commercianti e cittadini.

Le conseguenze sul traffico sono state immediate e pesanti. Via Foria, snodo cruciale per gli spostamenti verso il centro storico e le zone collinari, è risultata completamente impraticabile, creando lunghe code e ingorghi a catena nelle strade adiacenti. Il Comune di Napoli ha diramato un invito urgente agli automobilisti a evitare l’area e a servirsi di percorsi alternativi, cercando di arginare il collasso circolatorio.

I lavori per la riparazione della condotta danneggiata sono ancora in corso. Le autorità raccomandano alla cittadinanza la massima prudenza e di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dalle forze dell’ordine e dai Vigili del Fuoco presenti sul posto.