De Luca: "Completiamo demolizioni, il miracolo Collana in 18 mesi" Sopralluogo del governatore all'impianto vomerese

"Demoliremo tutto quello che non è stato demolito, si faranno le nuove tribune coperte, avremo la realizzazione di tutto il resto che riguarda gli impianti sportivi e di 150-200 posti auto di parcheggio interrato e una riqualificazione dell'area esterna. Faremo anche un lavoro di arredo urbano". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine del sopralluogo allo stadio Collana di Napoli nel giorno in cui scade "il termine per la gara per completare l'impianto - ha spiegato il governatore - con la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere. Da domani la commissione esamina e per fine anno contiamo di partire con i nuovi lavori. Tutto ci costa 70 milioni di euro". "Abbiamo voluto procedere per pezzi - ha aggiunto - per non aspettare il completamento dei lavori e dare al quartiere gli impianti.

Abbiamo cominciato con le palestre, poi la piscina coperta, poi la pista. Entro l'anno possiamo cominciare i lavori finali con la definizione del progetto esecutivo e l'avvio dei lavori materiali di demolizione e rifacimento completo dello stadio Collana. Questo a prescindere dalle elezioni regionali perché la gara scade oggi e quindi la commissione sarà nominata dal responsabile tecnico e si farà l'aggiudica dei lavori all'impresa che vincerà la gara. Fatto il progetto esecutivo, la gara prevede l'esecutivo e i lavori alla stessa impresa quindi contiamo entro l'anno di poter cominciare i lavori per rifare completamente lo stadio Collana, i parcheggi interrati e l'arredo urbano intorno. È uno degli obiettivi di cui siamo più orgogliosi, qualcosa di storico per NAPOLI e un grande respiro per il Vomero, ma anche per tutta la città perché qui arrivano bambini da tutta la città a fare sport. Sono lavori delicati, i parcheggi interrati, bisogna fare opere strutturali, se corriamo - ha concluso De Luca - ce la facciamo in un anno e mezzo e sarebbe un miracolo".