James Senese, Sal Da Vinci: "Grazie a lui ho scoperto la mia voce" "In un mio 45 giri adolescenziale un suo pezzo: Napoli perde un gigante"

“Grazie a lui ho scoperto di avere una voce”. Così Sal Da Vinci ricorda James Senese, musicista scomparso oggi all'età di ottant'anni.

“Era il 1985, incisi un 45 giri, il mio primo 45 giri in una fase puramente adolescenziale. Lui scrisse una canzone che si chiamava “Mannaggia e 'viva o'rre”, e il retro di questo 45 giri si chiamava “Guagliò” che fece assieme a Peppe Lanzetta. Grazie a James ho conosciuto un tipo di musica, mi ha svelato un mondo, così come fatto anche da Pino Daniele.

La nostra terra, ma in generale il mondo della musica perde un gigante: un musicista straordinario”.