Ronchi e Muscarà: "Da monsignor Di Donna, importante appello per l'agricoltura" "Occorre restituire salubrità e fertilità per contribuire alla rinascita della nostra regione"

"Raccogliamo con grande condivisione e disponibilità l’importante e significativo appello del Presidente della Conferenza Episcopale Campana, Monsignor Antonio Di Donna, a considerare l’agricoltura tra le priorità della futura azione di governo regionale e a restituire alla nostra terra, una volta ‘Campania Felix’, la sua salubrità e fertilità per contribuire alla rinascita della nostra regione”.

E’ quanto affermano il Presidente di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi, e la consigliera regionale Maria Muscarà.

"Dopo anni di sbandierato ed improduttivo ‘ambientalismo’, occorre occuparsi davvero dell’ambiente, del suo risanamento, delle bonifiche, e riportare l’agricoltura al centro dell’attenzione per rilanciare le nostre produzioni agricole, in Italia e nel mondo, ed il valoroso lavoro dei nostri agricoltori e ci impegniamo a portare avanti questo fondamentale progetto nell’ambito dell’azione del prossimo governo regionale”, sottolineano Ronghi e Muscarà