L'addio a James Senese: "Sei stato il suono di Napoli, salutaci Pino Lassù" Addio al mito nella musica napoletana nella chiesa di Miano

Un lungo applauso ha accolto il feretro di James Senese all'arrivo nel piazzale della chiesa Santa Maria dell'Arco di Miano, a Napoli, dove sta per iniziare la cerimonia funebre per il sassofonsca scomparso ieri a 80 anni per una grave infezione polmonare. "James sei la storia, la leggenda", "Salutaci Pino", hanno gridato diverse persone arrivate qui stamattina per dare l'ultimo saluto all'anima del neapolitan power. I primi ad arrivare, tenendosi abbracciati, sono stati i suoi amici di sempre, Enzo Avitabile e Tullio De Piscopo.

Nino D'Angelo: è stato il suono di Napoli

"È un grandissimo musicista, questo non lo devo dire io. È un fatto risaputo. È il suono della nostra città, la voce di tutti quanti noi, soprattutto di quelli che vivono ai margini della città". Così Nino D'Angelo ricorda Senese a margine della cerimonia funebre. "James - ha concluso - è un grande rappresentante delle persone che non hanno avuto tutti i diritti che devono avere nella vita".

Nella chiesa di Santa Maria dell'Arco a Miano. Già prima delle 12 centinaia di persone si sono radunate all'esterno della struttura per rendere omaggio al sassofonista napoletano, padre del Neapolitan Power.

Avitabile e De Piscopo: la sua arte è stata immensa

Enzo Avitabile e Tullio De Piscopo sono stati tra i primi a raggiungere questa mattina la parrocchia Santa Maria dell'Arco a Miano dove fra pochi minuti arriverá il feretro di James Senese. De Piscopo ha parlato dell'arte "immensa" del suo amico e compagno del supergruppo di Pino Daniele. Avitabile ha ricordato le strade "intrecciate" dei due artisti.

La morte al Cardarelli dopo un mese di ricovero

Il mito della musica e della cultura napoletana si è spento ieri mattina all'età di 80 anni all'Ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato dal 25 settembre a causa di una grave polmonite. Debilitato da un tumore, che aveva nascosta persino alle persone con cui lavorava, e dalle dialisi a cui si sottoponeva, il musicista si è morto ieri mattina. Centinaia i messaggi di addio nelle ultime ore: la chiesa sarà piena di persone che vorranno omaggiare il grande musicista. Presenti molti degli amici storici e collaboratori di James Senese come Enzo Avitabile, Tony Esposito e Tullio De Piscopo.

FIco: era il simbolo dell'unione tra popoli

"Mi viene difficile immaginare Napoli senza James, perché James rappresentava un'unione tra popoli, un'unione tra terre lontane, una solarità tutta sua, molto profonda, molto particolare. Oggi faccio fatica a pensare che non c'è più James Senese, anche se ci sarà per sempre". Così il candidato presidente della Regione Campania, Roberto Fico che ha partecipato ai funerali di James Senese.