A Napoli, manifesti "Wanted" per Trump, Netanyahu e Meloni L'iniziativa del Collettivo Argo

Manifesti con la scritta “Wanted” e i volti di Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Giorgia Meloni sono comparsi in diversi punti del capoluogo campano.

L’iniziativa è stata firmata dal Collettivo Argo, che ha diffuso un comunicato in cui spiega le ragioni del gesto, definendo i tre leader “ricercati in nome della gente d’ò Sud, dei palestinesi e di tutti i popoli oppressi”.

“Accusati di genocidio e crimini contro l’umanità”

Nel testo diffuso dal collettivo si legge:

“Costoro, ricercati in nome della gente d’ò Sud, dei palestinesi e di tutti i popoli oppressi, sono accusati di genocidio e crimini contro l’umanità. Da oltre due anni Netanyahu porta avanti il genocidio in Palestina, sostenuto da Trump, Meloni e molti altri, e per questo vanno fermati subito”.

Un messaggio politico dal forte tono di denuncia, che collega le tensioni internazionali al dibattito locale e al movimento di solidarietà con il popolo palestinese.

Annunciato un corteo da Piazza del Gesù

Il Collettivo Argo ha inoltre annunciato un corteo nel pomeriggio, con partenza da Piazza del Gesù a Napoli.

Lo slogan scelto per la manifestazione è:

“La mano che reprime è la stessa che bombarda”.

Secondo quanto riferito dagli organizzatori, il corteo sarà dedicato principalmente alla questione palestinese, ma includerà anche la protesta contro gli arresti di alcuni attivisti fermati sabato scorso dopo una contestazione alla casa farmaceutica Teva presso la Mostra d’Oltremare.

Le reazioni e il contesto

L’affissione dei manifesti ha destato forte curiosità tra cittadini e turisti nel centro di Napoli, ma anche polemiche politiche per i toni accusatori rivolti a figure istituzionali.

Non risultano al momento segnalazioni di denunce o rimozioni ufficiali, ma le forze dell’ordine stanno monitorando l’iniziativa per garantire la sicurezza durante la manifestazione.