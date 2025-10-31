Vomero, via Luca Giordano: ancora una panchina danneggiata Resta un mistero la scomparsa del già scarno arredo urbano

"Negli ultimi tempi gli abitanti del Vomero sono alle prese con un vero e proprio mistero, un giallo che riguarda il già precario arredo urbano del popoloso quartiere collinare - esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, che da tempo segue e segnala questo stato di cose -. Si tratta, in particolare, della sparizione di alcune panchine installate qualche anno addietro lungo le strade del quartiere.

La vicenda, per quanto riguarda le panchine, in passato si è svolta sempre con lo stesso rituale - puntualizza Capodanno -. Prima la panchina veniva trovata "azzoppata" o con lo schienale o la seduta danneggiate. Successivamente si procedeva al transennamento provvisorio e infine la panchina veniva rimossa, senza che poi, in diversi casi, essere sostituita.

Il mistero si è infittito ulteriormente in questi giorni quando si è dovuta registrare l'amara sorpresa di una nuova panchina danneggiata, posta nell'isola pedonale di via Luca Giordano - sottolinea Capodanno -. In particolare, nella struttura metallica della panchina, si osserva una lesione tra un piede posteriore e lo schienale.

Naturalmente ci auguriamo che su questa nuova emblematica vicenda vengano promosse tutte le indagini del caso, avvalendosi anche del sistema di videosorveglianza, per individuare eventuali responsabilità pure per il risarcimento dei danni arrecati - aggiunge Capodanno -. Così come sollecitiamo gli uffici preposti, effettuati i rilievi del caso e dopo le necessarie riparazioni, a ripristinare la panchina in questione o a sostituirla, laddove la riparazione non fosse possibile, in tempi rapidi.

Il numero di panchine che sono salite alla ribalta delle cronache per situazioni analoghe - ricorda con l'occasione Capodanno - è lievitato nel tempo. La prima panchina a sparire si trovava nell'isola pedonale di via Scarlatti, all’altezza del civico 147, dove un tempo vi era uno storico fioraio. Poi ne sono sparite anche altre, in particolare nei tratti pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano. Successivamente e solo dopo numerose sollecitazioni, alcune delle panchine sparite sono state ripristinate.

Con l'occasione - conclude Capodanno -, si reitera l'invito agli uffici comunali competenti che fanno capo, in particolare, all'assessorato al decoro urbano, affinché vengano ripristinate le panchine scomparse o in pessime condizioni manutentive, come alcune poste nell'isola pedonale di via Scarlatti e di via Luca Giordano, aggiungendone anche altre, pure in risposta alla forte domanda di tale tipologia di arredo urbano, che si registra nell'ambito del quartiere collinare.