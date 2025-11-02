Poliziotto ucciso, il capo della polizia Pisani incontra i familiari di Scarpati L'agente rimasto ucciso in servizio nell'incidente causato da un suv a Torre del Greco

Stamattina il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, accompagnato dal Questore di Napoli, Maurizio Agricola, ha fatto visita, a Ercolano, sita alla famiglia dell'Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati, morto ieri in servizio. Il Prefetto Pisani è andato poi all'ospedale del Mare di Ponticelli per sincerarsi delle condizioni dell'Agente Scelto Ciro Cozzolino, che era alla guida della volante travolta da un suv, durante l'attività di controllo del territorio. Il Capo della Polizia ha incontrato i familiari di Ciro Cozzolino e parlato con i medici che lo hanno in cura.