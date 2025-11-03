Fiera dei presepi di San Gregorio Armeno 2025: torna il senso unico pedonale Previsto un afflusso di oltre 800mila visitatori

Come ogni anno, la magia del Natale a Napoli si accende tra le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno, la celebre strada dei presepi. La fiera dei presepi di San Gregorio Armeno 2025 aprirà ufficialmente a metà novembre, in concomitanza con l’accensione delle luci natalizie in città.

L’evento, simbolo dell’artigianato partenopeo, richiama ogni anno centinaia di migliaia di turisti: per l’edizione 2025 sono attesi tra 800mila e 900mila visitatori.

Senso unico pedonale per la sicurezza dei visitatori

Per garantire una migliore gestione dei flussi e la sicurezza dei turisti, il Comune di Napoli ha confermato anche quest’anno il senso unico pedonale lungo via San Gregorio Armeno.

Il percorso sarà in salita, in direzione piazza San Gaetano, come nelle passate edizioni. Non essendo disponibile alcun parcheggio, l’area sarà accessibile esclusivamente a piedi.

Dove sono i varchi di accesso e uscita

Ingresso: Varco di via San Biagio dei Librai

Uscita: Varco di piazza San Gaetano

I due varchi saranno presidiati da 4 steward, mentre la Polizia locale coordinerà il piano di sicurezza. Saranno inoltre installati servizi igienici mobili e predisposti punti di raccolta in piazza San Gaetano.

La capienza massima consentita all’interno del percorso sarà di circa 2.000 persone contemporaneamente.

Artigianato e tradizione: oltre 40 maestri presepiali in mostra

Nel cuore dei Decumani, i visitatori potranno ammirare le casette rosse di legno e i banchetti artigianali dove i maestri presepiai napoletani esporranno le loro creazioni uniche.

Il Comune di Napoli ha rinnovato anche per il 2025 la delibera di riconoscimento dell’alta valenza culturale della fiera.

In totale, la manifestazione conterà:

22 casette in legno

17 banchetti artigianali

Circa 45 operatori tra artisti, artigiani e mercatali

Un percorso tra arte, fede e turismo

Oltre alla via principale, l’evento coinvolgerà anche piazza San Gaetano, vico Giuseppe Maffei, vico Santa Luciella, e l’incrocio con via San Biagio dei Librai.

La fiera resterà aperta fino al 6 gennaio 2026, regalando a napoletani e turisti un’esperienza immersiva nella cultura presepiale e nelle atmosfere uniche del centro storico, patrimonio dell’UNESCO.

La fiera dei presepi di San Gregorio Armeno 2025 è molto più di un evento natalizio: è un viaggio nella storia, nell’arte e nell’anima di Napoli. Tra luci, colori e statuine, la strada dei presepi continua a emozionare e ad attrarre visitatori da tutto il mondo, confermandosi una delle mete più amate del Natale italiano.