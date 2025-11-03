Napoli-Eintracht: chiude lo svincolo Tangenziale di Fuorigrotta La chiusura è prevista per motivi di sicurezza

In occasione della partita Napoli-Eintracht, in programma martedì 4 novembre 2025, la Prefettura di Napoli ha disposto la chiusura temporanea dello svincolo di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli in entrambe le direzioni. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dalle ore 19:30 di martedì e resterà valido fino a cessate esigenze.

Chiuso lo svincolo per motivi di sicurezza

La decisione è stata presa durante la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con l’obiettivo di prevenire eventuali criticità nella viabilità e garantire un corretto afflusso dei tifosi allo stadio Diego Armando Maradona. Si tratta di una misura precauzionale che mira a evitare congestioni e problemi di ordine pubblico in un’area tradizionalmente molto trafficata nei giorni di partita.

Le strade alternative

Durante la chiusura, i veicoli provenienti da Pozzuoli e dall’autostrada dovranno utilizzare l’uscita di Agnano, che resterà regolarmente aperta e rappresenterà l’alternativa principale per raggiungere la zona ovest della città. Le autorità invitano gli automobilisti a pianificare in anticipo gli spostamenti e a prestare attenzione alla segnaletica stradale, al fine di limitare disagi e rallentamenti.

Il provvedimento rientra in un più ampio piano di sicurezza predisposto per la partita Napoli-Eintracht, un evento che richiamerà migliaia di tifosi e richiede quindi un coordinamento efficace tra le forze dell’ordine, la Prefettura e la gestione della viabilità urbana. La chiusura dello svincolo di Fuorigrotta, pur temporanea, rappresenta una misura necessaria per garantire lo svolgimento regolare della manifestazione sportiva e la sicurezza di cittadini e visitatori.

Per ulteriori aggiornamenti sul traffico e sull’eventuale riapertura dello svincolo, è consigliabile consultare il sito ufficiale della Tangenziale di Napoli o seguire le comunicazioni diffuse dalla Prefettura e dai canali di informazione locale. La città si prepara così ad accogliere una delle sfide più attese della stagione, adottando tutte le misure utili a mantenere ordine e sicurezza durante l’evento.