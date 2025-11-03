Natale 2025: sette italiani su 10 in viaggio, Napoli regina delle destinazioni Napoli batte Milano e Roma ed è la destinazione nazionale più desiderata. Tutte le classifiche

Un italiano su dieci resterà a casa per Natale? A guardare i dati, sembrerebbe di no. Sono infatti sette su dieci gli italiani che hanno in programma di mettersi in viaggio durante le prossime festività natalizie. È quanto emerge da un'analisi delle prenotazioni che delinea le tendenze per il periodo di fine anno.

La stragrande maggioranza dei viaggiatori (il 60%) opterà per una meta nazionale, dimostrando un forte interesse per il turismo interno. Le destinazioni internazionali attraggono il 33% degli italiani, mentre un restante 7% ha pianificato un viaggio che combina sia l'Italia che l'estero.

Napoli in testa alla classifica, il Sud riscuote successo

Scorrendo la top ten delle città italiane più gettonate, è Napoli a conquistare il primo posto, aggiudicandosi il titolo di destinazione nazionale più ambita per il Natale 2025. Il capoluogo campano supera così nel desiderio dei viaggiatori metropoli come Milano e Roma, rispettivamente al secondo e terzo posto.

A completare la top five nazionale salgono due altre città del Mezzogiorno: Catania e Palermo, quarta e quinta. La classifica prosegue con Torino, Bari, Verona, Venezia e Bologna. Un segnale che evidenzia un interesse trasversale, che unisce il richiamo delle grandi capitali a quello delle città d'arte e del calore del Sud.

Europa e Lungo Raggio: Parigi e New York in vetta

Per chi sogna l'estero, l'Europa rimane il continente di riferimento. La romantica Parigi si classifica al primo posto tra le capitali europee più desiderate, seguita da Vienna, Londra, Praga e Amsterdam. Non manca poi chi punta ancora più lontano. Per i viaggi a lungo raggio, la città che non dorme mai, New York, è la destinazione più ambita. A seguire, gli italiani sceglieranno il mare di Sharm El Sheikh, la magia di Istanbul, il lusso di Dubai e il paradiso delle Maldive.

Il quadro che ne emerge è quello di un paese con la valigia in mano, diviso tra la scoperta delle bellezze domestiche, con Napoli in testa, e il richiamo delle grandi metropoli internazionali.