Luminarie al Vomero, quartiere con strade di serie A e di serie B SOS per i cumuli di spazzatura e i dissesti su carreggiate e marciapiedi.

“ Nell’ambito della municipalità collinare, che comprende i quartieri del Vomero e dell'Arenella, quest’anno, per quanto riguarda le luminarie, si possono individuare due distinte zone – esordisce Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. La prima zona, che raccoglie, per così dire, le strade di serie A, rappresentate segnatamente dai tratti pedonali di via Scarlatti e di via Luca Giordano, dove le luminarie sono state installate dal mese scorso, ma che hanno fatto storcere il naso a più d'uno dal momento che non ricordano neppure lontanamente le belle luci d'autore, installate negli anni scorsi lungo le stesse arterie, e la zona B, che comprende molte altre strade e piazze dei due quartieri collinari, dove a illuminare le festività natalizie, almeno al momento, non vi è neppure un lumino. Tra queste ultime spiccano la zona di San Martino, tra le più gettonate mete turistiche in questo periodo, via Morghen, viale Michelangelo, via Solimena, via Merliani, via Alvino, via Tino di Camaino, gran parte di via Cimarosa, oltre a piazza Vanvitelli ".



“ Una situazione – puntualizza Capodanno - che, in uno alla mancanza di un programma di eventi per il Natale, che dovrebbe comprendere una serie di attività organizzate che potessero fungere da attrattore per turisti e per non residenti, non aiuta certo a risollevare le sorti del terziario commerciale dalla crisi nella quale si trova, con numerosi esercizi chiusi negli ultimi tempi, auspicando che altri non siano costretti a seguire la stessa sorte dopo le festività “.



“ Le uniche cose che al momento abbondano nell’area collinare – afferma Capodanno –, sono il traffico veicolare, fortemente aggravato dal permanere della chiusura al traffico di piazza degli Artisti, la mancanza di parcheggi pubblici, con quelli privati che chiedono cifre esose per un'ora di sosta, le buche e gli avvallamenti su marciapiedi e carreggiate, che continuano a mietere tantissimi vittime, molte delle quali costrette a ricorrere alle cure dei sanitari, oltre all'immondizia sfusa e in sacchetti, lasciata per strada a ogni ora del giorno, specialmente nei pressi dei bidoncini della raccolta differenziata, presenti a tutte le ore, in molti casi pieni e non svuotati, come testimonia un ricco dossier fotografico, che immortala le situazioni riscontrate in questi giorni, oltre alla presenza degli ambulanti abusivi presenti anche nelle isole pedonali, in assenza dei necessari e costanti controlli da parte della polizia urbana ".



Sulla situazione riscontrata Capodanno sollecita ancora una volta l'intervento immediato degli uffici competenti del Comune di Napoli, lanciando un pressante appello al sindaco Manfredi e agli assessore Cosenza e De Iesu, prima che la situazione possa ulteriormente peggiorare con l'approssimarsi del periodo natalizio.