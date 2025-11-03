Napoli, EAV presenta i primi bus elettrici in città: innovazione e sostenibilità Un investimento da 12 milioni

Questa mattina, presso il deposito di via Galileo Ferraris, EAV – l’Ente Autonomo Volturno, azienda di trasporto pubblico della Regione Campania – ha presentato i primi quattro bus elettrici destinati al servizio urbano di Napoli.

I nuovi mezzi si aggiungono ai cinque autobus già entrati in funzione a Ischia lo scorso 28 ottobre e anticipano l’arrivo di altri due veicoli a Sorrento nei prossimi giorni.

Un investimento da 12 milioni per la mobilità sostenibile

L’iniziativa fa parte del piano regionale per la mobilità sostenibile, che punta a ridurre le emissioni e migliorare la qualità dei servizi di trasporto pubblico.

La Regione Campania ha assegnato a EAV un totale di 36 bus elettrici, acquistati grazie alla gara promossa da Acamir, per un investimento complessivo di circa 12 milioni di euro.

“Nel 2015 avevamo 110 bus con un’età media di 16 anni – spiegano dall’azienda – oggi contiamo oltre 410 mezzi con età media inferiore ai 6 anni.”

Un risultato che testimonia l’impegno costante verso un sistema di trasporto più moderno, sicuro e sostenibile.

Dove circolano i nuovi bus elettrici

Attualmente EAV dispone di 410 autobus, distribuiti tra i sei depositi di: Ischia; Via Galileo Ferraris (Napoli); Agnano, Sorrento, Comiziano; Torre Annunziata.

Il deposito di Galileo Ferraris occupa 120 dipendenti e ospita 50 autobus destinati ai servizi urbani dell’area metropolitana.

I nuovi bus elettrici entreranno progressivamente in servizio, garantendo zero emissioni e riduzione dei costi energetici.

EAV: dal fallimento del 2012 alla rinascita verde del 2025

L’evento di presentazione è stato anche l’occasione per ricordare il percorso di risanamento dell’azienda.

Dopo il fallimento di EavBus nel 2012, EAV ha dovuto affrontare pesanti conseguenze economiche e sociali. Nel 2018, grazie a una transazione da 25 milioni di euro (a cui si sono aggiunti 19 milioni destinati ai Trf), l’azienda ha riacquistato la gestione della società, insieme ai depositi e agli immobili.

Nel 2022, EAV ha inoltre assorbito parte del servizio automobilistico del fallito CTP, integrando 230 lavoratori, a conferma del proprio ruolo strategico nel rilancio del trasporto pubblico regionale.

Un passo decisivo verso la decarbonizzazione

Con l’arrivo dei bus elettrici, EAV continua il proprio piano di ammodernamento e decarbonizzazione, puntando a un trasporto pubblico ecologico, efficiente e vicino ai cittadini.

L’obiettivo è chiaro: ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane più densamente popolate.