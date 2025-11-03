Napoli-Eintracht, vietata vendita alcolici in centro e Fuorigrotta Divieto in vigore dalle 14

In occasione dell’incontro di calcio di Champions League Napoli–Eintracht Francoforte, in programma alle ore 18.45 di domani, martedì 4 novembre, allo stadio Diego Armando Maradona, il Comune ha istituito con ordinanza sindacale il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso e di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale. Il divieto sarà in vigore dalle ore 14 di domani fino alle 2 di notte nell'area a ridosso dello stadio, nel quartiere Fuorigrotta, e in alcune strade del centro cittadino, nei dintorni di piazza Municipio e di piazza del Gesù nel centro antico.