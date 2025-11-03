Medici Napoli in sciopero, manifestazione davanti Regione

Mercoledì 5 novembre a partire dalle 10

medici napoli in sciopero manifestazione davanti regione
Napoli.  

Lo SNAMI Napoli (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani), in occasione dello  sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamato per l'intera giornata di mercoledì 5 novembre, ha indetto una manifestazione che si terrà a Napoli, a Santa Lucia, presso la sede della Regione Campania, mercoledì a partire dalle ore 10.    

 Allo sciopero hanno annunciato di aver aderito diverse centinaia di medici di medicina generale e dí continuità assistenziale (ex guardia medica). Durante la giornata di mobilitazione, informano i medici, saranno garantite le prestazioni indispensabili, nel rispetto della normativa vigente e degli Accordi Collettivi Nazionali e Regionali.     Il presidente dello Snami Napoli, Gennaro Caiffa e il segretario Fabio Guardascione sottolineano come "lo sciopero intenda richiamare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica su temi cruciali per il futuro della medicina generale quali la grave carenza di medici di medicina generale, le lunghe liste di attesa per visite e prestazioni sanitarie, le carenze strutturali e di personale nei presidi di Pronto Soccorso, la difesa dell'autonomia professionale e del rapporto fiduciario medico-paziente.

Inoltre diciamo no al 'ruolo unico', proponiamo una maggiore tutela della maternità e della genitorialità nella professione medica, una riforma della formazione in medicina generale e la riduzione della burocrazia e digitalizzazione sostenibile. Senza una riforma vera, la medicina di famiglia rischia di estinguersi". Alla manifestazione di mercoledì a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, prenderanno parte l'intero Esecutivo e Consiglio Provinciale Snami Napoli e centinaia di medici, tutti in camice bianco in segno di protesta.

Ultime Notizie