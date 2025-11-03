Medici Napoli in sciopero, manifestazione davanti Regione Mercoledì 5 novembre a partire dalle 10

Lo SNAMI Napoli (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani), in occasione dello sciopero nazionale dei medici di medicina generale proclamato per l'intera giornata di mercoledì 5 novembre, ha indetto una manifestazione che si terrà a Napoli, a Santa Lucia, presso la sede della Regione Campania, mercoledì a partire dalle ore 10.

Allo sciopero hanno annunciato di aver aderito diverse centinaia di medici di medicina generale e dí continuità assistenziale (ex guardia medica). Durante la giornata di mobilitazione, informano i medici, saranno garantite le prestazioni indispensabili, nel rispetto della normativa vigente e degli Accordi Collettivi Nazionali e Regionali. Il presidente dello Snami Napoli, Gennaro Caiffa e il segretario Fabio Guardascione sottolineano come "lo sciopero intenda richiamare l'attenzione delle istituzioni e dell'opinione pubblica su temi cruciali per il futuro della medicina generale quali la grave carenza di medici di medicina generale, le lunghe liste di attesa per visite e prestazioni sanitarie, le carenze strutturali e di personale nei presidi di Pronto Soccorso, la difesa dell'autonomia professionale e del rapporto fiduciario medico-paziente.

Inoltre diciamo no al 'ruolo unico', proponiamo una maggiore tutela della maternità e della genitorialità nella professione medica, una riforma della formazione in medicina generale e la riduzione della burocrazia e digitalizzazione sostenibile. Senza una riforma vera, la medicina di famiglia rischia di estinguersi". Alla manifestazione di mercoledì a Palazzo Santa Lucia, a Napoli, prenderanno parte l'intero Esecutivo e Consiglio Provinciale Snami Napoli e centinaia di medici, tutti in camice bianco in segno di protesta.