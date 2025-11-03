Napoli, domani si presenta in Sala Giunta "Race for the Cure" Tre giorni di iniziative da venerdì 7 a domenica 9 novembre

'Race for the Cure: insieme per la prevenzione' fa tappa anche quest'anno a Napoli con una tre giorni di iniziative da venerdì 7 novembre a domenica 9 novembre. Il programma della manifestazione promossa da Komen Italia - prevenzione, cura, ricerca per la salute femminile sarà presentata domani, martedì 4 novembre, alle 12 nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo. Interverranno: il sindaco Gaetano Manfredi, l'assessora allo Sport e alle Pari opportunità Emanuela Ferrante, il direttore sanitario e la direttrice dell'unità operativa Diagnostica e interventistica senologica Asl Napoli 1 Centro e la presidente di Komen Comitato Campania, Marzia Imperiali di Francavilla.