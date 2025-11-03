Al Monaldi di Napoli si presenta la campagna "Perchè VaccinarSI" Domani, martedi 4 novembre, alle 12

Si terrà martedì domani alle 12, nell'Aula Monaldi dell'Azienda Ospedaliera dei Colli, la presentazione ufficiale della campagna di sensibilizzazione "Perché vaccinarSI!", promossa dall'associazione La Lampada di Aladino - Oltre il Cancro, con il patrocinio dell'Azienda Ospedaliera dei Colli. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di promuovere una corretta informazione sull'importanza delle vaccinazioni, in particolare per i pazienti fragili e oncologici, e di rafforzare la fiducia nella prevenzione come strumento di tutela della salute individuale e collettiva.