Decreto flussi: conferenza stampa su sistema "click day" in Campania Iniziativa indetta dalla Cgil Napoli e Campania

Nelle scorse settimane la Cgil Napoli e Campania ha raccolto centinaia di documenti di lavoratrici e lavoratori provenienti dal Bangladesh presenti sul territorio regionale e prevalentemente nella città di Napoli e nell’area metropolitana. Queste persone si sono rivolte alla nostra organizzazione dopo che per mesi, e in alcuni casi per anni, hanno cercato di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale attraverso un’assunzione presso aziende campane.

Dall’analisi dei nulla osta sono emerse situazioni quantomeno anomale e che, alla luce delle recenti notizie di stampa in merito all'inchiesta sul “click day”, che ha portato al patteggiamento per 21 persone a Napoli e provincia, evidenziano come lo strumento del Decreto Flussi sia inefficace rispetto all’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Su questo tema la Cgil Napoli e Campania ha indetto una conferenza stampa per mercoledì 5 novembre 2025 alle ore 10:00 nella sede del sindacato a Napoli, in via Toledo, 353 (sala multimediale 3° piano) alla quale parteciperanno il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, la segretaria confederale Elisa Laudiero e la direttrice dell’INCA Napoli, Vania Chiarolanza, per illustrare e documentare alla stampa numeri e storie di questo fenomeno di illegalità presente da anni sul territorio napoletano e regionale e per raccontare le azioni e le proposte del sindacato per cercare di tutelare queste persone.