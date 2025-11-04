Al via il collegamento ferroviario Soccavo - Monte Sant’Angelo: parte la linea 7 62 corse al giorno per raggiungere in 20 minuti il campus universitario della Federico II

Partirà lunedì 10 novembre 2025 il nuovo servizio ferroviario della Linea 7 di Napoli, sulla tratta che collega Soccavo a Monte Sant’Angelo. L’annuncio arriva da EAV (Ente Autonomo Volturno), azienda del trasporto pubblico della Regione Campania, che conferma l’attivazione ufficiale del collegamento tanto atteso da studenti e residenti.

62 corse al giorno e collegamenti ogni 24 minuti

La nuova linea offrirà 62 corse giornaliere, attive dalle 7.26 alle 19.34, con una frequenza di 24 minuti.

Il servizio consentirà di raggiungere il polo universitario di Monte Sant’Angelo della Federico II in circa 20 minuti, partendo dal centro città, precisamente dalla stazione di Montesanto e cambiando treno alla stazione di Soccavo sulla linea Circumflegrea.

Più collegamenti per i quartieri occidentali e i Campi Flegrei

L’attivazione della Linea 7 rappresenta un passo importante nel potenziamento del trasporto su ferro nell’area ovest di Napoli.

Il nuovo servizio migliorerà i collegamenti tra Fuorigrotta, Soccavo e Pianura, oltre a velocizzare gli spostamenti per chi proviene dai comuni flegrei di Quarto e Licola, riducendo tempi e cambi di mezzo.

Monte Sant’Angelo, una stazione tra arte e innovazione

Terminale della tratta è la stazione di Monte Sant’Angelo, recentemente inaugurata alla presenza dell’artista Anish Kapoor.

La struttura, situata direttamente all’interno del campus universitario della Federico II, unisce funzionalità e architettura contemporanea, diventando un punto di riferimento per migliaia di studenti e pendolari che ogni giorno frequentano il polo scientifico.

Un passo avanti per la mobilità sostenibile di Napoli

Con l’apertura della Linea 7, Napoli compie un nuovo passo verso una mobilità più efficiente e sostenibile.

EAV e Regione Campania puntano così a ridurre il traffico automobilistico e a favorire l’uso del trasporto pubblico, integrando le diverse reti ferroviarie cittadine in un sistema sempre più connesso.