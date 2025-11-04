"L'ultima delle sei vittime sul lavoro è morta dopo essere rimasta intrappolata per undici ore sotto le macerie della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, a Roma. Sei morti in un solo giorno. Da Roma a Napoli, da Brescia a Piacenza, fino alla Sardegna: sei lavoratori uccisi dal lavoro. Nei primi nove mesi del 2025 sono 777 le vittime, quasi tre al giorno. Solo in Campania 84 morti, di cui 28 a Napoli. È una strage silenziosa che racconta un Paese dove si può ancora morire per lavorare. Servono controlli, ispettori, investimenti veri nella sicurezza. Serve una Procura nazionale per la sicurezza sul lavoro e il reato di omicidio colposo sul lavoro. Ogni morte sul lavoro è una sconfitta dello Stato, della politica e della società". Lo dichiara in una nota Sandro Ruotolo componente della segreteria del Partito Democratico ed europarlamentare.
Tre morti al giorno sul lavoro, 84 vittime in Campania da inizio anno
Una strage. Ruotolo (Pd): ora reato di omicidio colposo sul lavoro
Napoli.