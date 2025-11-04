Tre morti al giorno sul lavoro, 84 vittime in Campania da inizio anno Una strage. Ruotolo (Pd): ora reato di omicidio colposo sul lavoro

"L'ultima delle sei vittime sul lavoro è morta dopo essere rimasta intrappolata per undici ore sotto le macerie della Torre dei Conti ai Fori Imperiali, a Roma. Sei morti in un solo giorno. Da Roma a Napoli, da Brescia a Piacenza, fino alla Sardegna: sei lavoratori uccisi dal lavoro. Nei primi nove mesi del 2025 sono 777 le vittime, quasi tre al giorno. Solo in Campania 84 morti, di cui 28 a Napoli. È una strage silenziosa che racconta un Paese dove si può ancora morire per lavorare. Servono controlli, ispettori, investimenti veri nella sicurezza. Serve una Procura nazionale per la sicurezza sul lavoro e il reato di omicidio colposo sul lavoro. Ogni morte sul lavoro è una sconfitta dello Stato, della politica e della società". Lo dichiara in una nota Sandro Ruotolo componente della segreteria del Partito Democratico ed europarlamentare.