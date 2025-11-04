Napoli, un milione per modernizzare la Polizia Municipale Nuova control room, tablet con firma grafometrica e digitalizzazione dei verbali

Un investimento da un milione di euro per rendere la Polizia Municipale di Napoli più tecnologica, efficiente e veloce. È l'obiettivo del progetto finanziato dal Fondo Unico Giustizia (FUG), illustrato oggi in commissione Polizia Municipale e Legalità del Comune.

La delibera esaminata, la n.501 del 16 ottobre 2025, autorizza una variazione di bilancio per attuare l'intervento, che punta a potenziare i servizi del corpo continuando il percorso di innovazione avviato con il Fondo Sicurezza.

I punti chiave del potenziamento tecnologico

Il piano, come spiegato dall'assessore alla Polizia Municipale e Legalità, Antonio De Iesu, prevede una serie di interventi mirati: Control Room 4.0: Modernizzazione della sala operativa con l'adozione di software gestionali in cloud per coordinare in tempo reale le pattuglie sul territorio e garantire un accesso più rapido e sicuro alle banche dati della motorizzazione, del PRA e di altri archivi essenziali. Verbali e informative digitali: Digitalizzazione dei rilievi di infortunistica stradale e introduzione di strumenti informatici per la redazione di rapporti e informative in formato digitale, per aumentare rapidità e precisione.

Tablet con firma grafometrica: Acquisizione di dispositivi dotati di firma grafometrica, che consentiranno agli agenti la sottoscrizione diretta di verbali e dichiarazioni sul campo, riducendo i tempi burocratici. Nuovi sistemi di gestione: Implementazione di software dedicati per le attività di polizia giudiziaria e amministrativa. Completano il progetto un piano di formazione del personale e un programma di assistenza tecnica triennale per garantire il pieno e corretto utilizzo delle nuove tecnologie.

Le reazioni: un passo decisivo per la città

Durante la seduta, l'assessore De Iesu ha definito l'investimento "un passo decisivo per rafforzare l'efficienza e la capacità operativa della Polizia Municipale". Il dirigente tecnico ha aggiunto che il nuovo sistema, basato su piattaforme cloud e strumenti interoperabili, "renderà più rapide e trasparenti le attività di controllo e di indagine". I consiglieri presenti in commissione hanno espresso apprezzamento per l'iniziativa, riconoscendone il carattere innovativo e il valore concreto per la sicurezza della città.

A conclusione dell'esame in Commissione, la deliberazione passerà ora al vaglio del Consiglio comunale. Se approvata, si procederà con l'avvio delle procedure amministrative per l'attuazione del progetto nel corso del 2026.