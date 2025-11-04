Race for the Cure Napoli 2025: la carovana della prevenzione torna in città Screening gratuiti contro i tumori del seno e ginecologici

Torna a Napoli la Race for the Cure 2025, l’evento simbolo di Komen Italia dedicato alla prevenzione e alla salute delle donne. Dal 7 al 9 novembre, in piazza degli Artisti al Vomero, si terranno tre giornate di visite gratuite, attività sportive, momenti di solidarietà e iniziative dedicate alla lotta contro i tumori del seno e ginecologici.

L’edizione di quest’anno sarà dedicata a Riccardo Imperiali di Francavilla, in ricordo del suo impegno a favore della prevenzione e della ricerca.

Screening gratuiti e consulenze specialistiche

Durante la manifestazione, la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, in collaborazione con l’ASL Napoli 1 Centro, offrirà numerosi screening gratuiti nell’ambito del Programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile.

Le prestazioni previste includono:

Mammografie per donne over 40

Ecografie senologiche per under 40

Pap test e HPV test

Consulenze psico-oncologiche gratuite

Inoltre, sarà possibile ricevere consulenze chinesiologiche e oncoestetiche, e partecipare su prenotazione a sedute di shiatsu, fisioterapia e riflessologia plantare.

Le Donne in Rosa: simbolo di forza e speranza

La Race for the Cure si apre, come da tradizione, con la partecipazione delle Donne in Rosa, protagoniste assolute della manifestazione.

Si tratta di donne che hanno affrontato o superato il tumore al seno e che, con la loro maglia rosa, rappresentano un messaggio di speranza e rinascita per le oltre 56.000 italiane che ogni anno combattono la stessa battaglia.

La loro presenza è un invito potente alla prevenzione e alla diagnosi precoce, strumenti fondamentali per salvare vite.

Attività sportive e ingressi gratuiti ai musei

Con una donazione di 13 euro, i partecipanti riceveranno lo zainetto ufficiale e la maglia della Race for the Cure Napoli 2025, che consentono di:

partecipare alla Race di Napoli,

prendere parte alle attività sportive del Villaggio della Salute,

accedere gratuitamente ai musei cittadini che hanno aderito all’iniziativa.

Tra i musei partecipanti:

Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Palazzo Reale e Villa Floridiana.

Prevenzione, sport e solidarietà al centro dell’evento

Durante i tre giorni, le aree gazebo saranno dedicate alla promozione della consapevolezza sulla diagnosi precoce e sull’importanza di percorsi di cura tempestivi.

L’evento vedrà inoltre numerose attività sportive e ricreative organizzate in piazza degli Artisti, culminando nella storica passeggiata delle Donne in Rosa di domenica.

Come dichiarato dall’Assessorato allo Sport e alle Pari Opportunità, “questa iniziativa dimostra come sport e prevenzione possano andare di pari passo per costruire una cultura della salute e del benessere”.