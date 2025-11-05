Movida, interviene il Comune: a via Cisterna dell'Olio si chiude all'1.30 Il provvedimento è valido per un periodo di 2 mesi

Il Sindaco di Napoli ha firmato un’ordinanza per regolamentare gli orari della “Movida” specificamente nelle aree di via Domenico Capitelli, vico Quercia, vico II Quercia, via Nina Moscati, via Cisterna dell’Olio, vico II Cisterna dell’Olio e vico III Cisterna dell’Olio.

Il provvedimento, valido per un periodo di due mesi a partire dal momento della pubblicazione – elaborato anche alla luce del confronto tenutosi nell’ambito degli organismi del Consiglio comunale - prevede misure specifiche per il contenimento dell’inquinamento acustico e la regolamentazione delle attività commerciali nelle strade indicate.

Tra le disposizioni principali:

- Divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

- Chiusura anticipata degli esercizi commerciali: dalla domenica al giovedì alle ore 00:30 e il venerdì e sabato alle ore 01:30, con 30 minuti di tolleranza per la sistemazione degli spazi.

- Riapertura delle attività consentita dalle ore 06:00 del mattino.

- Intensificazione dei controlli e un nuovo monitoraggio acustico.

La ratio dell’ordinanza - spiegano da Palazzo San Giacomo – è garantire un equilibrio tra le esigenze di socialità e il diritto al riposo dei residenti nelle aree dove si sviluppa di più la ‘movida’ notturna. Napoli è una città viva e accogliente e tale deve rimanere; allo stesso tempo è dovere dell’Amministrazione tutelare la qualità della vita di chi abita nelle aree interessate”.