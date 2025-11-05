Napoli, progetto per il "Maradona" domani in Commissione Sport Riunione dalle 10

Due le commissioni del Comune di Napoli che si riuniranno domani, giovedì 5 novembre. Alle 10, la commissione Sport discuterà del progetto relativo allo stadio Maradona. La riunione si svolgerà in modalità ibrida, in presenza nella sala consiliare di via Verdi e da remoto all'indirizzo https://meet.jit.si/commissionesportnapoli. Alle 13 la commissione Politiche sociali discuterà della delibera n.480 del 06/10/2025 di variazione di bilancio relativa al piano per la realizzazione di un équipe multidisciplinare attraverso la selezione, con procedura concorsuale, di personale con profilo di assistente sociale, educatore professionale, psicologo, funzionario amministrativo ed istruttore amministrativo da assumere a tempo determinato, per la durata di 2 anni a valere sulle risorse della Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP) e sul Fondo Povertà — Quota Povertà Estrema, al fine di garantire il potenziamento del servizio sociale professionale per l'attuazione degli interventi sociali e di contrasto alla povertà e alla grave emarginazione adulta. Anche questa riunione potrà essere seguita o in presenza nella sala Nugnes di via Verdi o da remoto collegandosi all'indirizzo https://meet.jit.si/commissionepolitichesocialinapoli