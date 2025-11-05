Scampia Stadium, in commissione Trasparenza focus sulla gestione L’impianto, riqualificato nel 2022 grazie a un intervento finanziato da un partner privato

La commissione Trasparenza ha svolto oggi un approfondimento sulla gestione del campo da calcio “Scampia Stadium” in viale della Resistenza, nella Municipalità 8, per approfondimenti sulla convenzione e sulla tipologia di attività consentite.

L’impianto, riqualificato nel 2022 grazie a un intervento finanziato da un partner privato, è attualmente gestito da un partenariato di associazioni guidato dall'associazione “Ciro Vive”, selezionata tramite avviso pubblico.

La convenzione prevede la possibilità di svolgere attività di carattere sportivo o educativo, hanno chiarito il presidente e il direttore della Municipalità, che hanno poi ricostruito la storia dello spazio, che in precedenza versava in uno stato di grave degrado, prima di essere recuperato con fondi pubblici, poi vandalizzato, infine ricostruito e restituito al territorio per attività gratuite e inclusive.

La commissione Trasparenza, dopo aver acquisito tutti gli atti formali, si riunirà nuovamente per approfondire la questione dei contenuti dell'atto di affidamento e la natura delle attività autorizzate.

