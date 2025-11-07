Commercio al Vomero: via Scarlatti perde un altro negozio storico Si tratta della ditta Burbage, che a breve si trasferirà in via Cilea

“ Il Vomero – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione - è stato sempre unanimemente riconosciuto come uno dei quartieri più attivi, dal punto di vista commerciale, del capoluogo partenopeo, ma negli ultimi anni ha fatto registrare segnali di una forte quanto perdurante trasformazione. Il numero di attività commerciali che hanno chiuso o si sono trasferite, specialmente quelle cosiddette storiche, anche a causa dei costi elevati di gestione, è aumentato costantemente col passare del tempo. Basta fare una passeggiata lungo i due chilometri quadrati che corrispondono all'estensione territoriale del quartiere collinare per osservare tante saracinesche abbassate ".



" Proprio in questi giorni puntualizza Capodanno -, sulle vetrine di una delle poche aziende storiche rimaste nel tratto pedonale di via Scarlatti, una delle più importanti strade dello shopping vomerese, è comparso il cartello che ne annuncia il trasferimento in via Cilea. Si tratta dello store di abbigliamento Burbage, una ditta che opera fin dal lontano 1940 ".



“ A seguito della scomparsa o del trasferimento di numerose attività commerciali si è assistito alla desertificazione di alcune zone ma anche al conseguente calo dei livelli occupazionali – prosegue Capodanno -. Passando ad un analisi più dettagliata del fenomeno, tra i fattori da prendere in considerazione, accanto all'influenza, a carattere più generale, di una crisi economica che colpisce il potere d’acquisto dei consumatori e quello degli stessi commercianti, e al notevole aumento dei costi di gestione, va anche considerato il dato specifico che il quartiere collinare, per la gran mole di esercizi commerciali presenti, circa milleseicento su appena due chilometri quadrati di superficie, era, ma oggi evidentemente non lo è più, uno dei principali punti di riferimento anche per gli acquirenti della vasta area che comprende gli altri quartieri partenopei e i comuni della provincia, i quali arrivavano al Vomero, in gran parte, con mezzi propri “.

“ Purtroppo, e non da oggi, il quartiere collinare partenopeo si trova alle prese con notevoli quanto irrisolti problemi relativi al trasporto pubblico e alla viabilità – puntualizza Capodanno -. Ad aggravare la situazione ha certamente contribuito l’adozione di dispositivi di chiusura al traffico veicolare, che hanno interessato tratti di strada fondamentali, quali appunto via Scarlatti e via Luca Giordano, sottraendo tra l’altro, posti per la sosta, non accompagnata dalla contestuale creazione di infrastrutture fondamentali, quali i parcheggi pubblici, a disposizione dei non residenti, a partire da quello a raso, atteso da circa quarant'anni, sotto i viadotti della tangenziale in via Cilea. Un tale stato di cose ha concorso a scoraggiare i potenziali acquirenti che un tempo raggiungevano, con le proprie autovetture, il quartiere, anche da fuori città, e che ora devono fare i conti, tra le altre cose, con i ticket onerosi dei pochi quanto insufficienti parcheggi privati presenti sul territorio “.



“ A questo punto – sottolinea Capodanno- il Vomero si è via via uniformato ad altre consimili realtà cittadine con l'apertura di numerose attività di somministrazione di cibi e bevande che hanno trasformato il quartiere collinare in un vero e proprio fast food a cielo aperto. E’ scomparso, tra l'altro, anche l’artigianato nelle sue forme tradizionali. Lo sanno bene coloro che cercano un fabbro, un falegname, un idraulico o un calzolaio. E’ rimasta al palo, almeno fino a questo momento, pure per il mancato decollo operativo del polo museale autonomo: " Musei nazionali del Vomero", istituto dal ministero della Cultura, anche la possibilità di rilanciare siti storici, ambientali e culturali che potenzialmente potrebbero rappresentare anche dei notevoli attrattori per il turismo, come San Martino, con il Museo e con Castel Sant'Elmo, e la villa Floridiana, con il museo Duca di Martina “.



Capodanno esprime ancora una volta l’auspicio che, attraverso l’intervento degli enti preposti, si possa, in tempi rapidi, da un lato arginare la difficile situazione che attanaglia il commercio, anche dotando il quartiere collinare delle necessarie quanto indispensabili infrastrutture, a partire da parcheggi pubblici a raso, dall’altro rilanciare, pure con opportune quanto necessarie iniziative di pubblicizzazione e di sostegno, le notevoli risorse culturali e ambientali presenti sul territorio collinare, contribuendo così, tra l'altro, a creare nuovi posti di lavoro.