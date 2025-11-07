Protesta Cisl Pensionati alla Regione: "La salute non può più aspettare" Contro le liste d’attesa infinite e l’addizionale regionale più alta d’Italia

Cartelli, bandiere e un messaggio forte: “La salute non può più aspettare”.

È con questo slogan che la Federazione dei Pensionati della Cisl Campania ha manifestato questa mattina davanti alla sede della Regione Campania, a Palazzo Santa Lucia.

L’obiettivo del presidio è chiaro: chiedere interventi urgenti sulla sanità pubblica e una riduzione della pressione fiscale regionale.

Le ragioni della protesta

La Cisl Pensionati Campania denuncia due criticità che definisce “vere e proprie emergenze sociali”:

le interminabili liste d’attesa per visite ed esami sanitari;

l’addizionale regionale più alta d’Italia, pari al 3,3%.

Secondo il segretario regionale Antonio Maglio e il subreggente dell’area metropolitana di Napoli Lorenzo Medici, la situazione è ormai insostenibile per migliaia di anziani:

“Occorre mettere al centro dell’azione istituzionale i bisogni degli anziani. Basta promesse e chiacchiere inutili: vogliamo risposte e fatti concreti.”

Le proposte della Cisl Pensionati

La Cisl avanza proposte concrete per migliorare l’accesso alle cure e sostenere le fasce più deboli:

attivare percorsi sanitari dedicati nei fine settimana per gli over 70;

utilizzare fondi nazionali già destinati alla Campania per ridurre i tempi d’attesa;

istituire un fondo regionale per abbassare l’addizionale all’1,7% per i redditi più bassi, seguendo l’esempio della Lombardia.

Dialogo con i candidati e prossimi passi

Il sindacato fa sapere di aver già ricevuto una prima apertura dal candidato Fico, mentre l’11 novembre è previsto un incontro con Cirielli.

In base alle risposte ottenute, la Cisl valuterà nuove azioni di mobilitazione nelle prossime settimane.

“La nostra non è una protesta contro qualcuno – spiegano Maglio e Medici – ma un appello per la dignità e la salute di tutti i cittadini campani.”

La protesta dei pensionati Cisl Campania è un segnale forte alla politica: i cittadini chiedono meno slogan e più impegni concreti per sanità e giustizia fiscale.

Con le elezioni regionali alle porte, il tema della salute pubblica torna così al centro del dibattito.